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26 Ekim 2020 Pazartesi 13:57 | Son Güncelleme:

Dilber Ay'ın hayatını Büşra Pekin canlandıracak

Dilber Ay'ın hayatını Büşra Pekin canlandıracak

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ünlü Türkücü Dilber Ay'ın gerçek hayat hikayesini konu alan “Dilber Ay” filminde Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak. Büşra Pekin yurtdışından getirilen özel plastik makyaj malzemesi ile Dilber Ay'a benzetilecek.

Yapımcılığını Fikri Harika yapım ile Aytaç Medya’nın yaptığı senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Ketche adıyla bilinen Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Acılarla dolu bir hayat hikayesi olan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın filmlere konu olacak türden olan hayat hikayesini anlatan “Dilber Ay” filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekilecek. Filmde Dilber Ay’ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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