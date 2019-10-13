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  3. Dilan Telkök ile evlenen Berkay Hardal küplere bindi! 'Laflarınıza dikkat edin'

Dilan Telkök ile evlenen Berkay Hardal küplere bindi! 'Laflarınıza dikkat edin'

Dilan Telkök ile evlenen Berkay Hardal küplere bindi! 'Laflarınıza dikkat edin'

İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile dün nikah masasına oturdu. Nikah sonrası sert yorumlar gelince Hardal, takipçilerini sert bir dille uyarmak zorunda kaldı.

Ünlü oyuncu Berkay Hardal, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Dilan Telkök ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Henüz geçen hafta nişanlanan çiftin hemen nikah masasına oturması takipçilerini şaşırttı. Pek çok olumsuz yorum gelince Berkay Hardal çileden çıktı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayınlayan oyuncu, şöyle konuştu: "Arkadaşlar eşime, canıma ciğerime, mesajlarınıza ve laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım."

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