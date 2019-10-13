Dilan Telkök ile evlenen Berkay Hardal küplere bindi! 'Laflarınıza dikkat edin'

Ünlü oyuncu Berkay Hardal, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Dilan Telkök ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Henüz geçen hafta nişanlanan çiftin hemen nikah masasına oturması takipçilerini şaşırttı. Pek çok olumsuz yorum gelince Berkay Hardal çileden çıktı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayınlayan oyuncu, şöyle konuştu: "Arkadaşlar eşime, canıma ciğerime, mesajlarınıza ve laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım."