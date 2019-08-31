Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e: O kral, o en iyisi

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahne aldı. Sevenlerine 2 saat boyunca İngilizce şarkılar söyleyen Çıtak, bir ara turistlere "İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz?" diye sordu. Genç şarkıcı sorunun ardından, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" şeklinde konuşmasını sürdürdü. Öte yandan Dilan Çıtak, babasının ’Haydi söyle’ parçasını Türkçe söyledi.