Dilan Çıtak Tatlıses'in kısmeti açıldı

Dilan Çıtak Tatlıses, geçen hafta kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan’ın Nişantaşı’ndaki dükkanına uğrayıp geçmiş olsun dileğini iletti. Babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarından oluşan bir albüm üzerinde çalıştığını söyleyen Dilan şöyle konuştu;

"Ayrıca iki diziden teklif aldım. Oyunculuk eğitimim var. Ama kliplerimin haricinde hiç kamera karşısına geçmemiştim, heyecanlıyım."