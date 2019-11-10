Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter sokak ortasında kavga etti!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı’nda bir araya geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 5 yıllık ilişkilerini eylül ayında noktalayan ikili, bir kafede sohbet ettikleri sırada birden tartışmaya başladı. Levent Dörter, hararetli şekilde konuştuğu Dilan Çıtak’a cep telefonunu çıkarıp gösterdi.

Tartışma büyüyünce sesler de yükseldi. Diğer müşterilerin de dikkatini çeken Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, hesabı ödeyip mekânı terk etti.