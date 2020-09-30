Dilan Çıtak Tatlıses: Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum!

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sözlerle babasına gönderme yapmadığını söyledi.

'HAYIR HİÇ ÜZGÜN DEĞİLİM'

Paylaşımı üzerine konuşan Tatlıses, "Hayır hiç üzgün değilim, yazdıklarım kimseye gönderme değildi, beğendim sözleri paylaştım. Hiç o konuya girmeyelim artık. Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum. Artık gık demeyeceğim" diye konuştu.



Nişantaşı'nda tırnak bakım güzellik dükkanı işleten Dilan Çıtak pandemi döneminden bu yana işlerinin azaldığını da söyleyip "İşler tabii ki bu dönemde biraz aksadı durdu, insanlar yine bakım yapıyor ama az bir kesim. Genelde evlerindeler korkuyorlar bakıma gelmeye. Eskiye göre işlerde düşüş var" dedi. (Cadde)