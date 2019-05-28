Dilan Çiçek Deniz botoks mu yaptırdı?

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişiklik botoks mu yaptırdu sorusunu gündeme getirdi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz başrolünde yer aldığı Çukur dizisinin dün geceki galasına katıldı. Deniz, üzerinde gelinlik benzeri beyaz bir elbiseyle boy gösterdi.