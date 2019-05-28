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28 Mayıs 2019 Salı 11:31 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 12:12

Dilan Çiçek Deniz botoks mu yaptırdı?

Dilan Çiçek Deniz botoks mu yaptırdı"

Dilan Çiçek Deniz'in dün gece katıldığı bir galadaki fotoğrafını gören takipçileri ünlü oyuncuyu soru yağmuruna tuttu.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz başrolünde yer aldığı Çukur dizisinin dün geceki galasına katıldı. Deniz, üzerinde gelinlik benzeri beyaz bir elbiseyle boy gösterdi. 

Gazetecilere poz veren güzel oyuncunun yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişiklik botoks mu yaptırdu sorusunu gündeme getirdi.

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