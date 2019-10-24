Dilan Çiçek Deniz'in çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Son olarak Çukur diziyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün bir davette boy gösterdi. Deniz, davette değeri 10 bin TL olan, ünlü marka bir cüzdan çizmeyle dikkat çekti. Yanına çanta almadığını belirten oyuncu, özel eşyalarını ayakkabısındaki cüzdana koyduğunu söyledi.

"ŞU AN İYİYİM"

Spor yaparken kolunu incittiği için taktığı omuz kol askılığını çıkaran Deniz, "Şu an iyiyim. Kontrollere devam ediyorum" diye konuştu.