  • $7,6341
  • 8,9649
  • 465.515
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İşte çiftten ilk görüntü
21 Eylül 2020 Pazartesi 18:01 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İşte çiftten ilk görüntü

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İşte çiftten ilk görüntü

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, cemiyet hayatının ünlü çifti Sedat–Yasemin Aloğlu'nun oğlu Alihan Aloğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Alihan Aloğlu, yakayı ele verdi. Önceki gün Bebeköy’de bulunan Momo isimli mekana giden çift, arkadaşlarıyla yemek yedi. Burada dört saate yakın kalan oyuncu ve genç iş insanı, mekandan Aloğlu’nun aracıyla ayrıldı.

Araç içerisinde görüntülenince neye uğradığını şaşıran Aloğlu, koltuğu kendisine siper edip, görüntü vermemeye çalıştı. Rahat tavırlar sergileyen oyuncu ise sevgilisinin panik anlarına güldü. Şaşkınlığı üzerinden atan Deniz ve Aloğlu, daha sonra oyuncunun İstinye’deki evinin yolunu tuttu. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

21 Eylül Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

İnsanlık ölmemiş dedirten olaylar ve insanlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.