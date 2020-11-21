21 Kasım 2020 Cumartesi 15:49 | Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Alihan Aloğlu'nun panik anları!
Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz, önceki gün sevgilisi Alihan Aloğlu ile Bebek'te görüntülendi. Objektifleri fark eden çiftin utangaç tavırları dikkat çekti.
Bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, Bebek'te objektiflere takıldı.
PANİK OLDULAR
Görüntülendiklerini fark etmeleri ile ellerini bir anda ayırarak utangaç tavırlar sergileyen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle bir mağazaya girerek alışverişe koyuldu.
Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, planlarından bahsetti.
'BELKİ EKMEK YAPMAYI ÖĞRENİRİM'
Güzel oyuncu, “Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor artık. Kendimi dizime odaklayacağım" dedi. Deniz, "Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde.” diyerek gülümsedi.