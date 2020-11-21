Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Alihan Aloğlu'nun panik anları!

Bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, Bebek'te objektiflere takıldı.

PANİK OLDULAR

Görüntülendiklerini fark etmeleri ile ellerini bir anda ayırarak utangaç tavırlar sergileyen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle bir mağazaya girerek alışverişe koyuldu.

Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, planlarından bahsetti.

'BELKİ EKMEK YAPMAYI ÖĞRENİRİM'

Güzel oyuncu, “Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor artık. Kendimi dizime odaklayacağım" dedi. Deniz, "Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde.” diyerek gülümsedi.