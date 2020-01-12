Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger beraber mi? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger kimdir?

Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in beraber olup olmadığı merak ediliyor. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger kimdir? Atiye dizisi oyuncuları arasında yer alan Akdülger ve en son Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz’in beraber olduğu ile ilgili iddialar magazin gündeminde yerini aldı. İkinci oyuncunun ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluştuğu iddia edildi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE METİN AKDÜLGER BERABER Mİ?

Hürriyet’in haberine göre Birkan Sokullu ile ilişkisi geçen yıl nisan ayında sona eren Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger ile beraber. Deniz’in 2 aydır Metin Akdülger’le görüştüğü iddia edildi. Çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger daha önce bir dizide başrolü paylaşacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988, Bursa doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusu ve tiyatrocu.

1988 yılında Bursa'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroya başlamadan önce arkadaşlarıyla kısa filmlerle uğraştı. 2006'da Koç Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü okumaya başladı. 2010'da Seni Aptal Romeo adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya adımını attı 2011 yılında bölümünden mezun oldu.

2011 yılında ilk sinema deneyimini yaşadı. İlk filmi Genco Tanay Ülgen'in yönettiği Kahraman filmidir. Aynı sene Zeytin Zamanı adlı tiyatro gösterisinde yer aldı. 2012 yılında kendini geliştirmeye başlayan Metin Akdülger, Coşku Cem Akkaya ve Merve Taşkan'dan oyunculuk eğitimi dersleri aldı. 2012'de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla kariyerine devam etti. 2013 yılına gelindiğinde asıl çıkışını Ali Bilgin'in yönettiği Medcezir dizisiyle yakaladı. Dizide canlandırdığı Orkun karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Yakaladığı başarıyı Ahmet Küçükkayalı'ın Bensiz adlı filmiyle ve Didaskali Tiyatro bünyesinde oynadığı Maşenka oyunuyla devam ettirdi. 2015'te Medcezir dizisinin bitmesi üzerine televizyonsa ara verdi ancak kısa bir süre sonra Medcezir dizisinde ki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile birlikte Analar ve Anneler dizisinde rol aldı.

Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)

2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)

2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015’te Star TV’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki ‘Ebru’ karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan “Güneşin Kızları” dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif' karakterine hayat verdi.

Oyuncu Ağustos 2016’da başlayıp Haziran 2017 de final yapan “Bodrum Masalı” adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmıştır.

Oyuncu son olarak Show TV’de yayınlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut Iyinemli ile başrolü paylaşmıştır.