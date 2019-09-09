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  3. Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat'ın yıllar süren dostluğu bitti! Sebebi Furkan Andıç mı?

Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat'ın yıllar süren dostluğu bitti! Sebebi Furkan Andıç mı?

Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat'ın yıllar süren dostluğu bitti! Sebebi Furkan Andıç mı"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve meslektaşı Aybüke Pusat'ın dostluğu bitti. Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkan ikilinin arasına Furkan Andıç'ın girdiği iddia edildi.

'Her Yerde Sen' dizisinde başrol oynayan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de objektiflere yansımıştı. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarına dair sorular sorulması üzerine gülümsemekle yetinmişti. Pusat'ın umursamaz tavırları ise Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i kızdırdı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

2. Sayfa programının haberine göre; Deniz ile Pusat, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Öte yandan Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat, güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu zamana 5 yıldır yakın arkadaştı. Hatta Deniz, geçtiğimiz yıl Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden beraber çekildikleri kareleri paylaşarak kutlamıştı. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ise 1 yıl süren beraberliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

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