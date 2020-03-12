Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger ile aşk yaşıyor mu? İddialara ilk açıklama!

Metin Akdülger ile partner olduğu Yarına Tek Bilet isimli film hakkında kısa bir bilgi veren Dilan Çiçek Deniz, “Çok fazla detay veremiyoruz ama rock’n roll bir aşk hikayesi” demekle yetindi.

'ARKADAŞIM, PARTNERİZ'

Metin Akdülger ile aşk iddiası sorulan ünlü oyuncu, “Filmden sonra muhtemelen öyle haberler çıktı. Ben de çok fazla açıklama yapmak istemedim. Arkadaşım, partneriz. Bir şey yok. Yalnızım, zaten birisi olursa görüşürüz, yakalarsınız” açıklamasında bulundu.

Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger’in birlikte rol aldığı Yarına Tek Bilet isimli Netflix’in ilk orijinal Türk filmi 19 Haziran tarihinde tüm dünyada yayınlanacak. Film, Ankara’dan İzmir‘e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor.