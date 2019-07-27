Deniz'in Patronu Burak! 

Bir dönem ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz, yıllar sonra yeniden buluşuyor. Son olarak ‘Çukur’ dizisinde ‘Sena’ karakterini canlandıran Deniz’le ‘Bizim Hikaye’nin Barış’ı Burak Deniz aynı dizide bu sefer başrolü paylaşacak. Önümüzdeki sezon Show TV’de ekrana gelecek olan ‘Patron’ isimli dizinin başrolleri iki genç oyuncu oldu. İstanbul, Amerika ve Meksika üçgeninde geçecek dizideki sürpriz bir karakter için de Olgun Şimşek’in imza aşamasında olduğu konuşuluyor.