Dilan Çiçek Deniz, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın yakınlaşmasıyla ilgili konuştu

Dilan Çiçek Deniz, dün akşam menajeri Ayça Çinkitaş Kardeş’in doğum günü partisinde görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Deniz, "Menajerimin doğum gününü kutluyoruz, sizi kırmamak için dışarı çıktım" dedi.

KAÇAMAK YANIT

Deniz, eski yakın dostu olan Aybüke Pusat’la ilgili sorulara verdiği kaçamak yanıtla dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç çifti ayrıldıktan sonra Aybüke Pusat’ın Andıç’la yakınlaştığı iddia edilmişti. Hatta Dilan Çiçek Deniz, bu iddiaların ardından yakın dostunu takipten çıkartmıştı.

Deniz, "Aybüke Hanım’la görüşüyor musunuz?" sorularına "Benim bu konuyla bir alakam yok o yüzden cevap vermek istemiyorum" şeklinde yanıt vererek herkesi şaşırttı.