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07 Ekim 2020 Çarşamba 11:16 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz 'Aloğlu' ailesine girdi!

Dilan Çiçek Deniz 'Aloğlu' ailesine girdi!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kısa süre yeni bir aşka yelken açtığı Alihan Aloğlu ile önceki gün objektiflere takıldı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkına döndü.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in adı bir süredir cemiyet hayatının isimlerinden Alihan Aloğlu ile anılıyordu. Genç aşıklar, önceki gün bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı. İkili, görüntülendiklerini fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.

Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. İkilinin bu karesi, "Dilan aileye girdi" şeklinde yorumlandı.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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