Dilan Çiçek Deniz 'Aloğlu' ailesine girdi!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in adı bir süredir cemiyet hayatının isimlerinden Alihan Aloğlu ile anılıyordu. Genç aşıklar, önceki gün bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı. İkili, görüntülendiklerini fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.

Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. İkilinin bu karesi, "Dilan aileye girdi" şeklinde yorumlandı.