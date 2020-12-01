01 Aralık 2020 Salı 00:12 | Son Güncelleme:
Dikkat spoiler içerir! Çukur'da kimin öleceği belli oldu... İşte diziye veda edecek başrol oyuncusu
Show Tv ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden Çukur dizisi pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı dizide büyük bir ayrılık yaşanacak. Dizinin sevilen başrollerinden birisi Çukur'a veda edecek. İşte Çukur izleyicilerini yasa boğacak ayrılığın detayları...
Televizyon ekranlarının aksiyonu ve heyecanı bol dizisi Çukur’da şoke eden ayrılık! Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin önceki bölümlerinde Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Koçovalılar’dan birisini öldüreceğini söylemişti. Çukur’a veda edecek isim belli oldu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan önümüzdeki hafta diziye veda edecek. İddiaya göre oyuncunun cenaze sahnesi çekildi.