Dikkat spoiler içerir! Çukur'da kimin öleceği belli oldu... İşte diziye veda edecek başrol oyuncusu

Televizyon ekranlarının aksiyonu ve heyecanı bol dizisi Çukur’da şoke eden ayrılık! Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin önceki bölümlerinde Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Koçovalılar’dan birisini öldüreceğini söylemişti. Çukur’a veda edecek isim belli oldu.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan önümüzdeki hafta diziye veda edecek. İddiaya göre oyuncunun cenaze sahnesi çekildi.