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Dikkat çeken sözler: Senin hiç dostun yok mu Seren?

Dikkat çeken sözler: Senin hiç dostun yok mu Seren"

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, son dönemde yaşadıkları ile gündeme gelen Seren Serengil ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Seren Serengil, zor günlerden geçiyor ve 6 haftalık bebeğini kaybetti.

Allah sabır versin.

Yaşar İpek’le de problemleri var ve çok sancılı bir boşanma geçirecek her iki taraf da.

Ama Seren’in acil psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum.

Sosyal medyasından mahkemeye sunulacak belgeleri paylaşmasından tutun, her anını, her şeyi paylaşması artık normal gelmiyor bana.

Bu kadar acı yaşarken, sinir stres içinde sürekli sosyal medyada bir şeyler paylaşıp, öfkesini buradan kusman normal değil.

Cicim ayları bitince, gerçekler tek tek dökülüyor.

Aylar önce radyo programımda bu dayak olayından bahsettiğimizde hepimize öfke kusmuştun yalan haber diye.

Ah Seren ne olduysa oldu artık ama bir dur demen lazım internet zaafına.

Hiç mi dostun yok senin bu paylaşımları yapmaman gerektiğini yüzüne söyleyecek, seni doğru yönlendirecek.

Hiç kimsen yoksa annen var bari bir kez onu dinle...

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