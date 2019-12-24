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  3. Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin aşka geldi! Romantik paylaşım

Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin aşka geldi! Romantik paylaşım

Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin aşka geldi! Romantik paylaşım

Aşklarını göz önünde yaşamaktan kaçınan Didem Soydan ile Lider Şahin kural bozdu. Şahin, sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından romantik sözlerle paylaşarak dikkat çekti.

Manken Didem Soydan'ın, bir süre önce Lider Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Şahin, yaptığı paylaşımla kural bozdu.

'HANGİ AÇIDAN ÇEKERSEN ÇEK...'

Sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, paylaşımına "Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor" notunu düştü. Soydan ise sevgilisinin paylaşımına gül emojisi koyarak karşılık verdi.


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