Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin aşka geldi! Romantik paylaşım

Manken Didem Soydan'ın, bir süre önce Lider Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Şahin, yaptığı paylaşımla kural bozdu.

'HANGİ AÇIDAN ÇEKERSEN ÇEK...'

Sevgilisi Didem Soydan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, paylaşımına "Hangi açıdan çekersen çek, sadece bir tanesi açıyor" notunu düştü. Soydan ise sevgilisinin paylaşımına gül emojisi koyarak karşılık verdi.