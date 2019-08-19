Didem Soydan ve Lider Şahin çiftinden birlikte ilk poz

Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile manken Didem Soydan, geçen ay Çeşme'de birlikte tatil yaparken objektiflere yansımış ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden Soydan, burada sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanışmıştı. Aşklarını göz önünde tutmayan ve sosyal medyadan da şimdiye kadar fotoğraf paylaşmayan ikili kural bozdu.

İLK POZ GELDİ

Soydan ve Şahin, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker’le birlikte Alaçatı'daki bir mekana gitti. Ekip, mekanda sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi ve keyifli bir akşam geçirdi. Aşklarını dolu dizgin sürdüren Didem Soydan ile Lider Şahin ise mekandan ayrılmadan önce birlikte ilk pozlarını verdi.