Didem Soydan ve Lider Şahin çiftinden birlikte ilk poz

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan ve Lider Şahin önceki akşam Alaçatı'daydı. Çift, gittikleri eğlence mekanından ilk pozlarını verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:13
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:13
Didem Soydan ve Lider Şahin çiftinden birlikte ilk poz

Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile manken Didem Soydan, geçen ay Çeşme'de birlikte tatil yaparken objektiflere yansımış ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden Soydan, burada sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanışmıştı. Aşklarını göz önünde tutmayan ve sosyal medyadan da şimdiye kadar fotoğraf paylaşmayan ikili kural bozdu.

İLK POZ GELDİ

Soydan ve Şahin, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker’le birlikte Alaçatı'daki bir mekana gitti. Ekip, mekanda sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi ve keyifli bir akşam geçirdi. Aşklarını dolu dizgin sürdüren Didem Soydan ile Lider Şahin ise mekandan ayrılmadan önce birlikte ilk pozlarını verdi.

ilginizi çekebilir

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...
İki yaz sonra Kuşadası
İki yaz sonra Kuşadası
Didim'de Hande coşkusu
Didim'de Hande coşkusu
Artık mekan sahibi
Artık mekan sahibi
Manevi kızına duygusal mesaj 
Manevi kızına duygusal mesaj 
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...

En Çok Okunanlar

Çukur 3. yeni sezon oyuncuları kimdir?
Çukur 3. yeni sezon oyuncuları kimdir?
Aykut Cömert neden öldü?
Aykut Cömert neden öldü?
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken poz! 'Hiçbir zaman unutmayacağım'
Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken poz! 'Hiçbir zaman unutmayacağım'
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
19-23 Ağustos haftalık yorumları haberimizde
19-23 Ağustos haftalık yorumları haberimizde
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin