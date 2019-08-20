Didem Soydan o hakareti affetmedi! 2.5 yıla kadar hapis istemi...

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Emre Barmanbek'i affetmedi. Soydan, "Duygusal patlama yaşadım, yazdım. Özür dilerim" diyen Barmanbek’in özrünü kabul etmeyince o takipçiye 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:47
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 09:47
Didem Soydan o hakareti affetmedi! 2.5 yıla kadar hapis istemi...

Manken Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye soru yöneltti.

'HEMEN SİLDİM'

Sabah'ın haberine göre Soydan, takipçisini savcılığa şikayet etti. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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