Didem Soydan kimdir? Didem Soydan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz'in aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İkili, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Didem Soydan mankenliğin yanı sıra kliplerde de yer almıştır. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Didem Soydan bir dönem cesur pozlarıyla gündem olmuştu.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Didem Soydan'ın anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.Şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisi medyada yankı uyandırdı. Haziran 2016'da ayrıldılar. 2012 yılından itibaren de dizi filmlerde oynamaya başladı.5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, baş rollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soydan, Temmuz 2016'da New York'taki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak oraya yerleşmişti.