Didem Soydan: Burak ile birlikteyiz

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Didem Soydan ve Burak Deniz, dün sabah saatlerinde Nişantaşı'nda objektiflere yakalanmıştı. Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Didem Soydan, Nişantaşı'nda köpeğiyle gezerken görüntülendi.

Didem Soydan'a Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı soruldu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" dedi. Soydan, "Özel hayatımı fazla konuşmayı sevmiyorum" dedikten sonra gazetecilerin yanından ayrıldı.