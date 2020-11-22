Didem Soydan 'Burak Deniz' sorularını yanıtsız bıraktı

Model Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'daydı. Yeni yasaklar öncesi bir kafede arkadaşlarıyla oturan Soydan, 1-2 saat sonra mekandan tek başına ayrıldı. Soydan'ın iki büyük beden montu sosyal medyada alay konusu oldu.

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan ünlü model, özel hayatıyla ilgili sorular sonrası, "Arkadaşlar özel hayatımı sokakta sizinle konuşmam. Sadece arkadaşlarımla konuşurum" cevabını verdi.

Soydan'ın iki büyük beden montu ve saygısız üslubu sosyal medyada tepki çekti.

36 yaşındaki Soydan, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim. Hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.