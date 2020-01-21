Didem Dayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu ne iş yapıyor?

Didem Dayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başladı. Çukur dizisinde Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili'den mutlu haber geldi. Necip Memili, bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Törene çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue dergisinin internet sitesinde devam etti. 2013’ten bu yana Vogue Türkiye’de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor.

Didem Dayıcıoğlu, 20 Ocak 2020 tarihinde Necip Memili ile dünya evine girdi.