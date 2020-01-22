Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Necip Memili'den esprili balayı açıklaması

Oyuncu Necip Memili, uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile önceki akşam Ortaköy Stay Otel’deki nikah töreni ile dünyaevine girdi. Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.