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  3. Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Necip Memili'den esprili balayı açıklaması

Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Necip Memili'den esprili balayı açıklaması

Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Necip Memili'den esprili balayı açıklaması

Önceki gün Didem Dayıcıoğlu ile evlenen oyuncu Necip Memili, "Balayımız Balat’ta çünkü yarın sete gidiyorum" dedi.

Oyuncu Necip Memili, uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile önceki akşam Ortaköy Stay Otel’deki nikah töreni ile dünyaevine girdi. Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.


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