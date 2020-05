Didem Balçın ve Can Aydın evlendi! Didem Balçın'ın eşi Can Aydın kimdir?

Didem Balçın ve Can Aydın evlendi. Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi. Mart ayında Can Aydın ile nişanlanan Didem Balçın'ın yaz ayında evlenmesi bekleniyordu. Güzel oyuncu Didem Balçın korona virüs salgını sebebi ile nikah tarihini öne çekip, Can Aydın ile sessiz sedasız evlendi. Peki, Didem Balçın'ın eşi Can Aydın kimdir? İşte tüm merak edilenler..

DİDEM BALÇIN VE CAN AYDIN EVLENDİ!



DİDEM BALÇIN'IN EŞİ CAN AYDIN KİMDİR?



DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.