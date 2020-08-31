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  3. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:41 | Son Güncelleme:

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sabah saatlerinde yayınlanan bölümleri ile kısa bir süre önce televizyon ekranlarındaki yerini alan Didem Arslan YIlmaz'la Vazgeçme bugün aynı saatinde yayınlanmadı. Programı izleyeler Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

Show Tv'nin yeni sezonda büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bugün aynı saatinde yayınlanmadı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti. Önceden saat 9.30'da yayınlanan program 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren saat 15.15'te yayınlanacak.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Türk haber spikeri ve muhabir Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Çalar Saat,Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri, 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.

Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

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