Didem Arslan Yılmaz'dan imaj değişikliği! Saçları bir anda uzadı

Televizyon ekranlarında uzun yıllardır program sunan Didem Arslan Yılmaz yeni imajıyla kafaları karıştırdı. Show Tv ekranlarında yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programını sunan ve gündüz kuşağına yeni bir soluk katan Yılmaz saçlarının bir anda uzaması nedeniyle izleyicileri hayrete düşürdü.



Kısa saç modelini kullanan ve yıllardır ekranlarda kısa saçlarıyla program sunan Didem Arlsan Yılmaz’ın saçları bir anda uzadı. Seyirciler Arslan’ın peruk kullandığını düşünmeye başlarken ünlü sunucunun saçlarına kaynak yaptırdığı söyleniyor.

Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Yılmaz takipçilerinden tam not aldı. Birçok takipçisi ünlü sunucunun yeni imajının çok yakıştığını ve daha genç gösterdiğini dile getirdi.