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Devrim Evin sevgilisi ile ilk kez görüntülendi!

Devrim Evin sevgilisi ile ilk kez görüntülendi!

Magazin haberleri... 'Fetih 1453' adlı sinema filmi ile şöhrete kavuşan Devrim Evin sevgilisi Sinem Kılıç ile ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

Medya iletişim uzmanı sevgilisi ile sohbet ederken görüntülenen Evin kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni magazinde mi göstereceksiniz? Çekmeseniz daha iyi olurdu" dedi.

Şu sıralar 'APEx/Çıkış Yolu Yok' adlı tiyatro oyunu ile sahnede olduğunu ve turne yaptığını söyleyen Evin son olarak İngiliz yapımı “The Scar” filminde de rol almıştı. Ülkemizde gösterime girmeyen filmde Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’dan esinlenilerek yaratılan Reis karakterini canlandıran Evin, "Film bienal filmi olması sebebiyle Türkiye'de vizyona girmedi, festivallerde gösterilebilir" şeklinde açıklama yaptı.

Fetih 1453 filminden sonra yapımcısı ile aynı filmin dizisi için anlaşma yapan, fakat bir türlü çekime başlayamayan daha sonra da rolü başkasına verildiği için dizide oynayamayan Evin, bu anlaşmazlığı mahkemeye taşımış ve tazminat almaya hak kazanmıştı.

Yapımcı Fatih Aksoy ile yaşadığı mahkeme sürecinden bahseden Evin, "Dizi çekeceğim diye anlaşma yapmıştım, sonra rol başkasına verildi, bende o sıra dizide oynayacağım diye bana gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kalmıştım. Yurt dışımdan pek çok teklifi geri çevirmiştim. Oynayamadığım için kayıplarımı mahkemeye verdim, kazanıp yoluma devam ettim. Bu dava böyle durumlardan etkilenen oyuncu arkadaşlarım için emsal teşkil etti. Mahkeme dosyası şu an yargıtay da, talep ettiğim rakamı almak için süreç devam ediyor' dedi.

Kaynak:(Snobmagazin)

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