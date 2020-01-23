Destek sona erdi! Serenay Sarıkaya, Yasemin Özilhan ile artık görüşmüyor

Bir dönem hep birlikte tatile giden hatta birbirlerinin lansmanlarına da katılarak işlerinde destek olan Serenay Sarıkaya, Yasemin Özilhan ile aynı samimiyetini devam ettiremedi. Kerem Bürsin, Özilhan çiftiyle görüşmeye devam ederken Sarıkaya bu dostluğu bitirdi.