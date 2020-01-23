Destek sona erdi! Serenay Sarıkaya, Yasemin Özilhan ile artık görüşmüyor
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 2 yıl birlikte olduğu Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sonra çift olarak görüştükleri Yasemin- İzzet Özilhan ikilisiyle de arasına mesafe koydu.
Bir dönem hep birlikte tatile giden hatta birbirlerinin lansmanlarına da katılarak işlerinde destek olan Serenay Sarıkaya, Yasemin Özilhan ile aynı samimiyetini devam ettiremedi. Kerem Bürsin, Özilhan çiftiyle görüşmeye devam ederken Sarıkaya bu dostluğu bitirdi.