Derya Uluğ ve Asil Gök, şehitlerimiz için şarkı yazdı

Uzun süredir aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök, Suriye’nin İdlib kentindeki hain saldırıda hayatını kaybeden 34 şehidimizle ilgili bir şarkı yazdı. Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek seslendirdikleri parçayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İşte o satırlar...

ÇOCUK

"İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş

İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin Ocak yandık

Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet"