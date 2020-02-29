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  3. Derya Uluğ ve Asil Gök, şehitlerimiz için şarkı yazdı

Derya Uluğ ve Asil Gök, şehitlerimiz için şarkı yazdı

Derya Uluğ ve Asil Gök, şehitlerimiz için şarkı yazdı

Şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile şehitlerimiz için şarkı yazdı. “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyen çift, yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Uzun süredir aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök, Suriye’nin İdlib kentindeki hain saldırıda hayatını kaybeden 34 şehidimizle ilgili bir şarkı yazdı. Çift, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” diyerek seslendirdikleri parçayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İşte o satırlar...

ÇOCUK

"İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet"


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