Derya Uluğ isyan etti: Ne düşündüğünüz umurumda değil!

Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan şarkıcı Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te aldı. Bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök ile sıcak havanın tadını çıkartan Uluğ, teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozları güneş ve bikini emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YORUMLARA İSYAN ETTİ

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise "O kaburgalar ne!" ve "Biraz yemek ye, kurumuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu. Zayıflığı sebebiyle eleştirilen 34 yaşındaki şarkıcı, o yorumlara yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Uluğ, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil."