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  • Derya Şensoy'dan şaşırtan itiraf: 5 yıldır okumuyorum
13 Kasım 2020 Cuma 14:18 | Son Güncelleme:

Derya Şensoy'dan şaşırtan itiraf: 5 yıldır okumuyorum

Derya Şensoy'dan şaşırtan itiraf: 5 yıldır okumuyorum

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, samimi açıklamalarda bulundu. Magazin haberlerinin hiçbirini takip etmediğini belirten Şensoy, son 5 yıldır kendisi hakkında yazılanlarla da ilgilenmediğini dile getirdi.

En son tekne aldığı yönünde haberler yapıldığını söyleyen Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, "Son 5 senedir kendi hakkımda çıkan haberleri de bir başkası hakkında çıkan haberleri de okumuyorum. Bütün magazin sayfaları ben de engelli. O yüzden görmüyorum. Birileri sevgili oluyor boşanıyor ayrılıyor ben de onların içinde oluyorum. Sıkıldım bu süreçlerden’’ dedi.

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