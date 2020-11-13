13 Kasım 2020 Cuma 14:18 | Son Güncelleme:
Derya Şensoy'dan şaşırtan itiraf: 5 yıldır okumuyorum
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, samimi açıklamalarda bulundu. Magazin haberlerinin hiçbirini takip etmediğini belirten Şensoy, son 5 yıldır kendisi hakkında yazılanlarla da ilgilenmediğini dile getirdi.
En son tekne aldığı yönünde haberler yapıldığını söyleyen Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, "Son 5 senedir kendi hakkımda çıkan haberleri de bir başkası hakkında çıkan haberleri de okumuyorum. Bütün magazin sayfaları ben de engelli. O yüzden görmüyorum. Birileri sevgili oluyor boşanıyor ayrılıyor ben de onların içinde oluyorum. Sıkıldım bu süreçlerden’’ dedi.