Derya Şensoy'dan şaşırtan itiraf: 5 yıldır okumuyorum

En son tekne aldığı yönünde haberler yapıldığını söyleyen Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, "Son 5 senedir kendi hakkımda çıkan haberleri de bir başkası hakkında çıkan haberleri de okumuyorum. Bütün magazin sayfaları ben de engelli. O yüzden görmüyorum. Birileri sevgili oluyor boşanıyor ayrılıyor ben de onların içinde oluyorum. Sıkıldım bu süreçlerden’’ dedi.