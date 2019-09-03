Derin Talu: Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu 16 yaşına bastı. Yeni yaşını sosyal medya hesabından elinde '16' yazan bir balonla kutlayan Talu, paylaştığı fotoğrafın altına 'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız' notunu düştü.

İLK ANNESİ KUTLADI

Derin Talu'nun fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken ilk mesaj da annesi Defne Samyeli'den geldi. Samyeli kızının doğum gününü, 'Canım kızım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum, nice güzel yıllara' mesajıyla kutladı.