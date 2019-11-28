Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanma nedeni yasak aşk mı?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; sosyete kulislerinde ikilinin yasak aşk iddiası yüzünden ayrıldığı konuşuluyor. İddialara göre; ikili Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk nedeniyle boşanıyor. Sosyetik güzelin uğruna evliliğini bitirdiği kişi ise Şişli Marriot Otel'in veliahdı Murat Aslan...

Önceki yaz dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört eden Murat Aslan, Derin Mermerci ile ne zamandır tanışıyor bilinmiyor ama ikilinin aşkları yaklaşık iki ay önce başladığı da iddia ediliyor. Derin Mermerci'nin, evlilik sözleşmesi imzalattığı Cem Aydın'dan resmen boşanır boşanmaz, Murat Aslan ile el ele ortaya çıkacağı da söylentiler arasında...