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  3. Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanma nedeni yasak aşk mı?

Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanma nedeni yasak aşk mı?

Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanma nedeni yasak aşk mı"

Sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın boşanacakları iddia edilmişti. Magazin gündemine damga vuran bu haberin ardından bu boşanmanın sebebinin yasak aşk olduğu öne sürüldü.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; sosyete kulislerinde ikilinin yasak aşk iddiası yüzünden ayrıldığı konuşuluyor. İddialara göre; ikili Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk nedeniyle boşanıyor. Sosyetik güzelin uğruna evliliğini bitirdiği kişi ise Şişli Marriot Otel'in veliahdı Murat Aslan...

Önceki yaz dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört eden Murat Aslan, Derin Mermerci ile ne zamandır tanışıyor bilinmiyor ama ikilinin aşkları yaklaşık iki ay önce başladığı da iddia ediliyor. Derin Mermerci'nin, evlilik sözleşmesi imzalattığı Cem Aydın'dan resmen boşanır boşanmaz, Murat Aslan ile el ele ortaya çıkacağı da söylentiler arasında...


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