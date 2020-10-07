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07 Ekim 2020 Çarşamba 21:52 | Son Güncelleme:

Derin Mermerci: Logolu kıyafet giymek görgüsüzlük

Derin Mermerci: Logolu kıyafet giymek görgüsüzlük

Cemiyet hayatında stiliyle dikkat çeken Derin Mermerci, ALEM dergisine kapak oldu.

Son dönemde vintage kıyafetlere yöneldiğini söyleyen Derin Mermerci, asla giymem dediği parçaları “Dolgu topuk sevmiyorum. Ya da üzerinde kocaman marka yazan herhangi bir şey kullanmak, giymek bana çok görgüsüzlük geliyor” şeklinde özetledi. Lal ve Mila isminde ikiz kızları bulunan Mermerci, “Tabii ki farklılar. Herkes ikizleri aynı karakter bekliyor, halbuki iki ayrı gezegen gibiler. Ortak özellikleri müthiş sevgi dolular. Merhametliler, zekiler. İkisiyle de çok gurur duyuyorum” dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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