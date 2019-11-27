Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? Derin Mermerci ne iş yapıyor?

Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Türkiye’nin cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın’ın evliliğinde üzücü haber haber geldi. Mermerci ile Doğuş Yayın Grubu’nun eski CEO’su Cem Aydın, evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin 2015’te ikizleri Lal ve Mina dünyaya gelmişti. Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası vardır. Sadullah Sefa ve Ahmet Süha Mermerci adında iki amcası vardır. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir. Babası 1992 yılında ölünce geriye 100 milyon dolarlık bir miras bıraktı.



Derin Mermerci, İstanbul'da liseyi Saint Joseph lisesinde okudu, bir ara Boston'a gidip bir yıl orada okudu ve tekrar İstanbul'a dönüp Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Sonra da Üniversite için tekrar Amerika'ya gider ve Amerika'da Bryant College'da pazarlama okumuştur. Sonra kaydını Paris'e aldırır ve 'Design Marketing' çalışır.



90'ların ortasıyla beraber Ender Mermerci ve üç kızı, cemiyet sayfalarının baş tacı, sosyete dergilerinin rakipsiz kahramanları oldu. Sadece Türkiye değil, Avrupa ve New York sosyetesi de onlardan sorulmaktadır.

