Deren Talu'nun ilk filmi ertelendi

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu geçen kış ‘Son Kale-Hacıbey’de rol almıştı. Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu geçen kış ‘Son Kale-Hacıbey’de rol almıştı. Konstantin Konovalov’un yönettiği film için kılıç kullanmayı ve at binmeyi öğrenmiş, çekim için de Ukrayna Odesa’ya gitmişti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre film Mayıs'ta vizyona girecekti ama Corona virüs nedeniyle Eylül'e ertelendi. Bu arada Defne Samyeli kızları Derin ve Deren ile ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in filmlerini izliyor ve bol bol spor yapıyor.