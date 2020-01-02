İlk aşk bombası

RECEP ASLAN

Talu ile Sabancı, yeni yılı Etiler’de arkadaş grubuyla birlikte karşılaştı. Bir mekânda gönüllerince eğlenen iki genç isim, çıkışta objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, Etiler’den ayrıldı. Sabancı da Talu gibi 23 yaşında ve 2018 yılında University of Southern California Üniversitesi’nden mezun oldu. Sabancı, Amerika’da yaşıyor.