Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9502
  • 6,6749
  • 290.971
  • 114425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İlk aşk bombası

İlk aşk bombası

İlk aşk bombası

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, 1 aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

RECEP ASLAN

Talu ile Sabancı, yeni yılı Etiler’de arkadaş grubuyla birlikte karşılaştı. Bir mekânda gönüllerince eğlenen iki genç isim, çıkışta objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, Etiler’den ayrıldı. Sabancı da Talu gibi 23 yaşında ve 2018 yılında University of Southern California Üniversitesi’nden mezun oldu. Sabancı, Amerika’da yaşıyor.

 


'Rapçiler de sanatçıdır'
İlk aşk bombası
100 bin gülle evlilik teklifi
Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı
Aslı Enver'den manidar paylaşım: Kendime söz verdim!
<p>Vatikan´ın Aziz Petrus Meydanı´nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa´nın doğum sahnesini ziy

Papa Francis, Elini Bırakmayan Kadına Çok Sinirlendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!