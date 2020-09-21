21 Eylül 2020 Pazartesi 12:02 | Son Güncelleme:
Deren Talu photoshop ayarını kaçırdı, sosyal medyanın diline düştü!
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 4.5 aylık iş insanı sevgilisi Baran Tınaz'la aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Talu'nun paylaştığı karelere photoshop uyguladığı ve bankı yamulttuğu görüldü.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Defne Samyeli'nin 2010'da boşandığı Eren Talu'dan olan kızlarından Deren Talu (23), kendinden yedi yaş büyük olan sevgilisi Baran Tınaz ile bir arkadaşlarının düğününe katıldı.
AŞK KARELERİNE PHOTOSHOP UYGULADI
Düğünden paylaşımlar yapan Talu’nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.
Talu’ya birçok çok takipçisi “ne gerek vardı” derken bazı takipçileri ise Kendall Jenner’a benzetti.