Deren Talu kimdir, kaç yaşında? Murat Boz ve Deren Talu beraber mi?

Ünlü şarkıcı Murta Boz ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılan Boz partide Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile samimi halleri dikkat çekti. İki taraftan da henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz 7 Mart 1980 tarihinde doğdu. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009),Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti. Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014),Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.