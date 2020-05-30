Manken ve oyuncu Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz aşkını sosyal medyadan duyurdu. Deren Talu, Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte Deren Talu kimdir, kaç yaşında? Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kim? gibi soruların yanıtlarını da araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler..

DEREN TALU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

DEREN TALU'NUN SEVGİLİSİ BARAN TINAZ KİM?



Baran Tınaz işletme sektöründe çalışıyor. Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan Baran Tınaz'a dair pek bilgi bulunmuyor.