Deprem anında İzmir'de olan Edis anlattı: Hayatımda böyle korku yaşamadım!

Bir diğer isim ise Edis'ti. Ünlü şarkıcı, “Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım. Ben ve ailem iyi merak etmeyin” diyerek yaşadığı korkuyu sosyal medyadan anlattı.



İzmir’deki depremle ilgili birçok ünlü sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu Berk Atan da ailesinin orada olduğunu belirterek, "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Binamız sağlam ama evleDeprerin kapıları ve camları patlamış. Kendilerini güvenli bir yere atabilmişler çok şükür" ifadelerini kullandı.