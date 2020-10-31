31 Ekim 2020 Cumartesi 10:52 | Son Güncelleme:
Deprem anında İzmir'de olan Edis anlattı: Hayatımda böyle korku yaşamadım!
İzmir'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ünlülerden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Deprem esnasında Ece Vahapoğlu Bodrum'da, Selin Denizli ve Sanem Tezman İzmir'de, sosyetik sima Melda Kosif ise Urla'daydı.
Bir diğer isim ise Edis'ti. Ünlü şarkıcı, “Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım. Ben ve ailem iyi merak etmeyin” diyerek yaşadığı korkuyu sosyal medyadan anlattı.
İzmir’deki depremle ilgili birçok ünlü sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu Berk Atan da ailesinin orada olduğunu belirterek, "Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Binamız sağlam ama evleDeprerin kapıları ve camları patlamış. Kendilerini güvenli bir yere atabilmişler çok şükür" ifadelerini kullandı.