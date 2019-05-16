Deniz Seki'yle Ece Erken Instagram'da birbirine girdi

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali'nin, Serdar Bilgili ve Deniz Seki hakkında yaptığı aşk iddialarına, Deniz Seki fena köpürdü.

Ünlü sanatçı Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki moderatörü, "Sayın Serdar Bilgili ve sevgili Deniz Akel ile yeni bir proje için bir araya geldik. Deniz Akel ve çok önemli bir yönetmen, Serdar Bilgili ise hem çok önemli bir işadamı hem de fotoğraf sanatçısı. Hemen yakıştırmalar yapmak çok yanlış. Sevgili Ece Erken ve Bircan Bali altını dolduramadığınız yalan haberler yapmayın lütfen" sözleriyle uyardı.

"DETONE VE ALKOLLÜ GÖRÜNTÜLERİNLE..."

Ece Erken ise bu paylaşıma, "İddia diye verildi zaten, gazeteci değilim. Keşke arasaydın diğer detone ve alkollü görüntülerinle ilgili aradığın gibi, aşk vesaire de denmedi, fotoğrafı yayınladı yapımcımız biz de ne için birlikteler dedik o kadar... Benim de başıma gelebilir, her yan yana oturan sevgili değildir, dikkatli izleseydin" sözleriyle karşılık verdi.

Deniz Seki, Ece Erken'in bu cevabına sessiz kalmadı. Yaptığı yorumla, "Ececim artık canımın acımasından, kendimi savunmaktan çok yoruldum. Keşke bu seferde sen beni arasaydın böyle bir şey var mı diye. Tekrar daha önce yaptığınız haberleri de yazmasaydın keşke" dedi.