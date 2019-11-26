Deniz Seki'ye ikinci darbe! Kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi

Geçen günlerde annesi fenalaşan Deniz Seki'nin şimdi de kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serkan Seki, hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.

'LÜTFEN DUA EDİN'

2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, "Lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm" açıklamasını yaptı.