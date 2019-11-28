Deniz Seki'den duygusal paylaşım! 'Keşke zaman burada dursa'

Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olmuş ve geçen haftalarda yeniden hastanelik olmuştu. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günlerden geçen Deniz Seki, önceki gün kardeşi Serdar Seki'nin beyin kanaması geçirmesiyle de adeta yıkılmıştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Art arda yaşanan bu sağlık sorunlarıyla boğuşan Seki, son olarak duygusal bir paylaşım yaptı. Tüm ailesinin gülerken bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Zor günler geçer gider, yanınızda aileden başka hiçbir şey kalmaz. Tek gerçek onlar. Keşke zaman burada dursa. Birlikte hep böyle gülebileceğimiz günlere" dedi.