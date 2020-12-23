Deniz Seki zayıfladı iğne ipliye döndü! Son hali herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı olan Deniz Seki 33 kilo vermiş ancak daha sonra bütün kiloları geri almıştı. Fazla kiloları nedeniyle gündem düşmeyen Deniz Seki, zayıflamak için kolları sıvadı.



Şeyda Coşkun'un verdiği diyet ve spor programına harfiyen uyan Deniz Seki, 2,5 ayda 22 kilo verdi. Deniz Seki yeni pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun' notunu düştü. Deniz Seki’nin son hali ağızları açık bırakırken takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.