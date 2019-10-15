Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, bu sabah yineden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Seki tedavi altına alındı.

'BOL BOL DUA EDİN'

Deniz Seki, annesi için sosyal medya hesabından şu sözlerle dua istedi: "Canım annem çok hasta, bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var."