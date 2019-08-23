Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7641
  • 6,3786
  • 276.597
  • 96571.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Deniz Seki sahnede gözyaşlarına boğuldu

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına boğuldu

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına boğuldu

Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşan şarkıcı Deniz Seki, sağlık sorunları yaşayan annesinin hasta haliyle konseri izlemesi karşısında duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Deniz Seki, Rafet El Roman ile birlikte Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Şarkısını söylerken sağlık sorunları yaşayan annesinin kendisini izlemeye geldiğini belirten Seki, bir anda duygusallaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin sağlık sorunları olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "(Annem) Rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Rafet ile aynı sahnede olmak bu güzel gecede, Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu böylesine güzel seyircilerle doldurmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık emeğime değmiş." dedi.  Annesine sahneden el sallayan Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.

SEVİLEN ŞARKILARINI OKUDULAR

Öte yandan 'Adaletsiz Seçim' adlı şarkıda düet yapan Deniz Seki ve Rafet El Roman'ın konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Seki'nin 'İyisin Tabii', 'Ağlamak Yok', 'Öğrendim', 'Değerini Bilemedin' ve 'Masal' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladığı konserde, Roman ise 'Kalbine Sürgün', 'Seni Seviyorum', 'Leyla', 'Sorma Neden' gibi sevilen şarkılarını yorumladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
Sahnede gözyaşlarına boğuldu
Ferhat Göçer'den büyük gaf! Burcu Kıratlı mekanı terk etti
Simge yalanı affetmedi
Barıştılar mı?
<p>Şinasi Yelkenci, özel bir uluslararası ilaç firmasında paketleme işçisi olarak çalıştığını ve ken

´Deniz Çöpçüsü´ Atıkları Sanat Eserine Dönüştürüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarımsak kanserli hücreler üzerinde antibiyotikten daha etkili

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor