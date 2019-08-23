Deniz Seki sahnede gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Deniz Seki, Rafet El Roman ile birlikte Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Şarkısını söylerken sağlık sorunları yaşayan annesinin kendisini izlemeye geldiğini belirten Seki, bir anda duygusallaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annesinin sağlık sorunları olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "(Annem) Rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Rafet ile aynı sahnede olmak bu güzel gecede, Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu böylesine güzel seyircilerle doldurmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık emeğime değmiş." dedi. Annesine sahneden el sallayan Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.

SEVİLEN ŞARKILARINI OKUDULAR

Öte yandan 'Adaletsiz Seçim' adlı şarkıda düet yapan Deniz Seki ve Rafet El Roman'ın konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Seki'nin 'İyisin Tabii', 'Ağlamak Yok', 'Öğrendim', 'Değerini Bilemedin' ve 'Masal' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladığı konserde, Roman ise 'Kalbine Sürgün', 'Seni Seviyorum', 'Leyla', 'Sorma Neden' gibi sevilen şarkılarını yorumladı.